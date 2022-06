A decisão foi tomada no início da tarde de ontem (1) e o presidente da Câmara Municipal, vereador Roni Magnani (PSB), foi notificado para suspender a tramitação do projeto de lei que estava incluído na pauta de votação da sessão ordinária em regime de urgência.

O juiz da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis, Francisco Rogério Barros, atendeu pedido do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) e suspendeu a tramitação do projeto de lei 033/2022 da Prefeitura de Rondonópolis que pretendia extinguir cargos de provimento via concurso público da administração municipal.

O Sispmur entrou com um mandado de segurança na Justiça para impedir a tramitação do projeto sem que antes seja debatido juntamente aos servidores. O sindicato pediu ainda à Justiça que determinasse que a Prefeitura instituísse a comissão para que o projeto seja debatido com a categoria.

O projeto 033/2022 do Poder Executivo prevê alterações na quantidade de vagas para cargos da administração pública que devem ser providos por concurso público.

Conforme levantamento do Sispmur, o projeto reduz mais de 1.100 cargos de provimento em concurso da categoria instrumental, além de extinguir toda a carreira de apoio instrumental.

Conforme adiantado pelo A TRIBUNA, o projeto seria uma forma do prefeito José Carlos do Pátio de manter a mão de obra terceirizada na administração, já que atualmente uma decisão judicial proibiu renovações de contratos com empresas que terceirizam mão de obra, bem como a realização de licitações ou dispensas de licitações para contratações dessas empresas.

Com a decisão favorável da Justiça, a Prefeitura deve formar uma comissão com a participação dos servidores representados pelo Sispmur para que o projeto possa ser debatido.

A presidente do Sispmur, Geane Lina Teles, afirmou que um projeto que afeta diretamente a vida funcional dos servidores não pode ser votado sem que seja discutido com uma comissão paritária com a participação do sindicato como determina a lei.

Com a decisão judicial e mais uma paralisação dos servidores que indicavam iniciar uma greve geral a partir de hoje (2), a Prefeitura acabou decidindo que irá negociar a pauta de reivindicações com a categoria.