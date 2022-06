“A moto tinha peças exclusivas que foram identificadas em vídeo e, posteriormente, pela perícia no veículo apreendido em Pedra Preta”, disse o delegado sobre como se confirmou que a motocicleta era a utilizada no crime.

Thiago Damasceno informou que primeiramente a polícia identificou a motocicleta utilizada no crime, uma Honda, modelo CB 300 de cor vermelha. A moto foi encontrada abandonada pela Polícia Militar às margens da BR-364, no município de Pedra Preta, dias após o assassinato de Terezinha.

O inquérito que levou ao indiciamento do suspeito foi concluído e tem mais de 2 mil páginas conforme explicou o delegado. Agora a polícia dará continuidade às investigações com a abertura de um inquérito complementar para identificar a identidade do atirador que estava na garupa da motocicleta, bem como para determinar se há mandante ou mandantes do crime.

A Delegacia Regional de Rondonópolis indiciou um dos suspeitos de participação no assassinato da ex-diretora geral do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Terezinha Silva de Souza, ocorrido em 16 de janeiro de 2021. Edvan de Souza Santos é suspeito de conduzir a motocicleta para o cometimento do crime.

Na época do crime, o suspeito era policial militar lotado em Pontes e Lacerda, cidade onde ocorreram os cinco homicídios em que ele é acusado de ser o responsável.

Edvan foi preso em 26 de janeiro deste ano durante a Operação Letífero deflagrada pela Delegacia de Pontes e Lacerda que investigava os cinco homicídios. Na ocasião da prisão, o suspeito estava lotado no Batalhão Ambiental da Polícia Militar de Rondonópolis, local onde foi detido.

“É importante ressaltar que o modus operandi utilizado nos cinco homicídios ocorridos em Pontes e Lacerda em que o Edvan é suspeito é idêntico ao usado no assassinato da Terezinha. Além disso, a mesma moto CB 300 vermelha utilizada no homicídio em Rondonópolis foi usada em um dos casos em Pontes e Lacerda em que ele é acusado”, destacou o delegado.

Além dessas provas, o delegado ressaltou que a arma que foi usada no assassinato de Terezinha é apontada pela perícia como a mesma que foi usada em quatro dos homicídios em que o suspeito é acusado de ter cometido em Pontes e Lacerda. “Há provas inquestionáveis que comprovam que ele era o condutor da moto no crime”, disse.

O suspeito já foi ouvido sobre o crime e negou qualquer participação no assassinato de Terezinha. Alegou inclusive que não estaria em Rondonópolis no dia do crime e que não conhecia a vítima.

O delegado informou que, no entanto, não se sabe ainda qual teria sido a motivação do crime e se há mandante ou mandantes. As investigações seguem no sentido de elucidar completamente o crime e os envolvidos.

O crime

A ex-diretora do Sanear, Terezinha Silva, foi morta com vários tiros na Rua Otávio Pitaluga no cruzamento com a Avenida Dom Wunibaldo, quando o veículo que ela estava parou no semáforo.

Uma moto vermelha CB 300 com dois homens parou ao lado do veículo e fez vários disparos que atingiram Terezinha e causaram a morte. O motorista do Sanear, que conduzia o veículo, não teve ferimentos graves.