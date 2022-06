Depois de três meses da realização de obras paliativas de tapa-buracos, as vias do Distrito Industrial Rondonópolis (Distrito Antigo),onde está situada a indústria ADM, já estão novamente em condições precárias. Em alguns pontos, condutores já nem trafegam mais em função da grande quantidade de buracos e poeira, que se forma com a total deterioração do pavimento asfáltico. Os problemas de infraestrutura no Distrito Industrial Antigo são os principais motivos de cobranças de empresários locais há vários anos. O asfalto em praticamente todas as ruas que compreendem o distrito está em situação precária e, ano após ano, as condições das vias pioram. Os empresários cobram há anos obras definitivas para o local. Contudo, a Prefeitura ainda não definiu se irá realizar as obras de revitalização total do distrito antigo até o momento. Em fevereiro deste ano, o prefeito José Carlos do Pátio se reuniu com empresários do distrito e informou na ocasião a realização de obras paliativas que foram posteriormente executadas pela Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), além de ressaltar aos empresários que as obras de recuperação total das vias teriam um custo aproximado de R$ 80 milhões e que o Município não dispunha deste montante.

O prefeito disse, na época, que a Prefeitura teria disponível cerca de R$ 20 milhões para as obras no local, mas que dependeria de recursos estaduais e de emendas federais parlamentares para que as obras saiam do papel.

