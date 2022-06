Depois de mais de vinte anos abandonada, a área da antiga rodoviária de Rondonópolis finalmente terá uma destinação. Um projeto está sendo elaborado e, no local, deverá ser construído um moderno terminal de ônibus urbano. Ao menos, essa é a promessa da gestão municipal. Uma destinação para essa área nobre vem sendo nas últimas décadas uma cobrança do A TRIBUNA, que já levantou vários debates sobre a questão. De acordo com Vinícius Amoroso, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), a ideia é construir um moderno terminal de integração do transporte coletivo municipal, que ocuparia toda a área não construída da antiga rodoviária. “A ideia é termos ali um grande terminal de integração com bicicletário, banheiros, praça de alimentação e tomadas para se carregar celulares, internet wi-fi e tudo como se fosse uma rodoviária mesmo”, antecipou o secretário. Amoroso explica que esse terminal vai ser uma necessidade após as modificações que serão feitas no transporte coletivo de passageiros na cidade, com a entrada em funcionamento da Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (AMTC).

“A nossa intenção é trabalhar com ônibus menores nos bairros e esses ônibus menores trazerem os passageiros para lá, no Centro, visando escoar para onde houver as maiores demandas. Então, quem vem de um bairro e vai para outro vai poder ficar ali esperando pelo seu ônibus para o destino final. Esse terminal vai ter cadeiras e todo o conforto para essas pessoas poderem esperar seu ônibus ali, como ar-condicionado e wi-fi”, completou.

