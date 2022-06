Recentemente, depois de muita cobrança de parte da sociedade local, a Polícia Militar retomou as apreensões de veículos em situação irregular em Rondonópolis, após um pátio para a guarda dos veículos apreendidos ser disponibilizado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Mas o comando da instituição diz que a fiscalização do trânsito não é uma atribuição da PM e cobra que o poder público municipal assuma seu papel de responsável pela fiscalização rotineira de trânsito da cidade. Para o tenente-coronel Gleber Cândido, comandante do 5º BPM, as pessoas costumam cobrar muito que a PM realize operações no trânsito, mas ele esclarece que essa é uma atribuição das autoridades municipais de trânsito.

“O que as pessoas precisam entender é que no trânsito existem as competências municipais, estaduais e federais. Algumas competências que as pessoas acham que são da PM na verdade não são. Como por exemplo (fiscalizar quem) estacionar em local proibido, furar sinal, parar sobre a faixa, subir em calçadas. Isso é de responsabilidade da Setrat”, afirmou, referindo-se à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito.

“À PM cabe mais a questão da segurança pública, a questão da checagem da documentação dos veículos, as características dos veículos, se estão adulterados ou não o chassis, o motor… Mas essa fiscalização mais cotidiana das infrações de trânsito é de responsabilidade da Setrat, mas infelizmente as pessoas não entendem isso e acham que tudo é com a Polícia Militar”, completou Cândido. No entanto, ele ressalta que a PM tem feito a sua parte e aprendido todos os veículos irregulares que são parados em suas operações. “Desde quando o pátio foi entregue para a PM, nós nunca chegamos a realizar uma operação policial de trânsito: uma barreira, a famigerada blitz. Não paramos o efetivo para isso. O que nós estamos fazendo são as ‘Operações Start’, que são operações em que nossas equipes param em qualquer canto da cidade e montem uma barreira. E nessas barreiras, que já acontecem há tempos, nós fazíamos as abordagens. No começo, houve aquele frisson de falar que a gente estava prendendo motos de trabalhadores. Agora já pararam de falar, mas nós não paramos de fazer as operações”, explicou.