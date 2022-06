Em março deste ano, o A TRIBUNA mostrou que a empresa queria um reajuste de quase R$ 1 milhão ao preço definido no contrato original para concluir a obra e construir os 60 abrigos que ainda não haviam sido feitos.

A empresa havia sido contratada após vencer processo de licitação para construir 80 abrigos de ônibus em Rondonópolis. As obras custariam cerca de R$ 1 milhão, mas foram abandonadas ainda em 2020 depois da finalização das obras de apenas 20 abrigos de ônibus.

A empresa também foi multada em pouco mais de R$ 130 mil pelo não cumprimento do contrato firmado com o Município.

Com as obras de instalação dos abrigos de ônibus na cidade paradas e incompletas desde 2020, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) publicou a rescisão do contrato com a empresa GP Mobiliário Sustentável e Urbanização LTDA, que era responsável pelas obras.

Na ocasião, a Setrat notificou a empresa apontando irregularidades nas obras dos abrigos de ônibus. A empresa, segundo alegou a Setrat, teria atrasado o início das obras e trabalhado com morosidade, sem seguir o cronograma definido para a execução dos trabalhos.

“Houve morosidade por parte da notificada (empresa) para atender a demanda autorizada pela notificante, isto é, a construção de 20 abrigos de ônibus, pois conforme informações lançadas no sistema Geo-Obras, as 3 primeiras medições restaram zeradas. Somente na quarta medição, alusiva ao período de 17-10-2020 até 25-11-2020, deu-se a entrega dos abrigos de ônibus, correspondente ao valor medido de R$ 193.729,29, que equivalem a 11,8% dos abrigos”, dizia a notificação, que informava que naquela data a empresa já deveria ter concluído 65% do serviço, conforme o cronograma de execução da obra, o que significaria 52 abrigos já construídos.

Ao todo, de acordo com a Prefeitura, a empresa construiu até dezembro de 2020, 20 abrigos de ônibus que custaram R$ 315.288,57. As obras então foram paralisadas pela empresa, que solicitou ao Município um reequilíbrio econômico-financeiro, alegando que em função da pandemia, o valor acertado na época do contrato não supria mais os custos, insumos e mão-de-obra.

Além da morosidade e posterior abandono da obra, a Setrat apontou que foram verificados defeitos de construção em parte dos abrigos e a empresa foi solicitada para que realizasse o reparo, o que também não ocorreu.

Para retomar a obra, a empresa havia solicitado o total de R$ 1.954.523,57, para concluir as obras dos 60 abrigos restantes. O valor pedido pela empresa para a conclusão das obras era praticamente o dobro do valor do contrato original.