Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, até a última sexta-feira (27), o maior índice de cobertura vacinal contra a gripe em Rondonópolis era o das crianças, com 54,2% da meta alcançada. No total, 16.413 crianças devem ser vacinadas na cidade.

Entre os idosos, a cobertura vacinal é ainda menor, com 34,8% do público-alvo de 25.862 pessoas vacinadas. Já entre as gestantes, somente 13,8% da meta de vacinação foi atingida, e entre as puérperas, apenas 7,8% tomaram a vacina.