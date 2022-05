Na última quarta-feira (25), mais 1.300 trabalhadores estiveram presentes na paralisação pacífica convocada pelo Sispmur, em frente da Prefeitura de Rondonópolis.

Há mais de um ano trabalhadores do Município tentam diálogo com o prefeito José Carlos do Pátio. Já são mais de 400 dias sem qualquer resposta do chefe do Executivo.