O prefeito José Carlos do Pátio enviou na última semana para a Câmara Municipal o projeto de lei 33/2022, que altera a quantidade de cargos disponíveis na administração pública para serem ocupados via concurso público.

O projeto acabou sendo retirado da votação em regime de urgência após manifestação de servidores que exigem que o conteúdo seja debatido com a categoria antes de ser votado.

Ocorre que o projeto em questão extingue no mínimo 1.100 cargos disponíveis para provimento via concurso para a área instrumental, o que permitiria ao Município manter a terceirização da mão de obra, que foi proibida pela Justiça.

O projeto foi protocolado na Câmara justamente após decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis que proibiu o prefeito de fazer novas licitações, dispensas de licitações ou ainda prorrogação de contratos com empresas para contratação de mão de obra terceirizada.

Além disso, os contratos atuais com as empresas terceirizadas, em sua maioria, terminam no próximo mês de julho, o que justificaria a tentativa de aprovar o projeto de lei com a extinção de cargos de forma urgente, sem formação de comissão com participação de servidores, o que é obrigatório por lei para que se debata mudanças no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV).

Diante da situação, uma comissão de apoio jurídico formada por servidores efetivos com conhecimento na área através do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) realizou uma análise do projeto de lei, e verificou que o prefeito extingue cargos quando determina o total de vagas para cada perfil (para cada cargo) baseado nas vagas atualmente ocupadas, deixando de fora as vagas disponíveis.