Isso foi necessário, porque o Samu de Rondonópolis deixou de contabilizar os dados de acidentes em 2021, ficando a Sesp a única a contar com esse tipo de dados disponibilizados na cidade.

Apesar da percepção geral de que o trânsito de Rondonópolis vem ficando mais violento nos últimos anos com aumento no número de acidentes, os dados oficiais da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) mostram uma realidade diferente.

Os dados mostram ainda que a maior parte dos acidentes registrados em Rondonópolis são as colisões. Somente nos quatro primeiros meses de 2022, dos 577 acidentes registrados, 403 foram colisões. Ou seja, 69,8% dos acidentes ocorridos em Rondonópolis no período foram caracterizados como colisões. Na sequência aparecem os registrados como abalroamento, com 44 ocorrências.

O primeiro quadrimestre de 2022 teve ainda crescimento na quantidade de acidentes entre janeiro e abril. Enquanto em janeiro ocorreram 123 acidentes, em abril, os registros subiram para 175. Já, nos meses de fevereiro e março, a quantidade de acidentes manteve praticamente a mesma, com 140 e 139 registros respectivamente.

Ainda em análise dos registros de acidentes nos primeiros quatro meses de 2022, é possível identificar que a maior parte das ocorrências envolveu motocicletas e motonetas, que participaram de 268 ocorrências. Os veículos, que incluem as caminhonetes, estiveram envolvidos em 168 acidentes registrados.

SITUAÇÃO EM ABRIL

Abril foi, até o momento, o mês deste ano com o maior número de registros de acidentes em Rondonópolis. Do total, 175, 11 foram caracterizados como abalroamento; 6 foram choques, 121 foram colisões, 1 foi tombamento e 28 aparecem nos registrados como “outros”. O mês teve o registro ainda de 8 atropelamentos.

A maior parte dos acidentes em abril também envolveu motocicletas e motonetas, com o registros de 86 das ocorrências. O total de acidentes que envolveram veículos (incluindo caminhonetes) chegou a 53. Ainda houve três ocorrências envolvendo caminhões, mais três que envolveram tratores e duas com utilitários. Demais ocorrências foram caracterizadas com “outras”.