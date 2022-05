“Não faltaram esforços do Sispmur para dialogar com o Executivo Municipal, sendo diversos ofícios encaminhados ao prefeito no intuito de conjuntamente trabalharem para uma reestruturação do Plano de Cargos e Carreiras (PCCV) com oitiva dos representantes dos servidores, apreciar as demandas de cada categoria e promover a correção de distorções legais que prejudicam direitos dos servidores municipais. Insta salientar que o Sispmur tem interesse legítimo em participar das alterações legais, e reconhece a importância do projeto de Lei Complementar em comento, contudo, zelando pela legalidade do rito formal, em defesa do espírito legislador pela oitiva dos representantes do Sindicato dos Servidores para materialização da justiça, não lhes resta outra medida”, explicou o sindicato na petição judicial.

A instituição da comissão para debater quaisquer mudanças do PCCV dos servidores municipais prevista na legislação é um mecanismo criado, conforme destacou o Sindicato, justamente para tornar participativa, inclusiva e democrática as modificações no PCCV, ampliando o debate e permitindo que a parte afetada pela modificação tenha oportunidade de expor suas concepções. “Se coaduna perfeitamente ao princípio republicano que preza pela autolegislação, no sentido de ser autor da lei em que se estará submetido”, concluiu.