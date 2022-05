Esses moradores alertam que esse tipo de crime, os assaltos praticados por duplas de motoqueiros contra pessoas que fazem caminhada ali, é frequente e cobram um policiamento mais efetivo na vizinhança, para coibir a ação dos criminosos e devolver a tranquilidade aos frequentadores do local, que é diariamente usado por muitas pessoas que praticam o esporte.

O CRIME

O crime que vitimou o empresário Manoel Messias Lopes Filho aconteceu na última quarta-feira (25), no momento em que ele fazia sua caminhada aos fundos do shopping, quando dois homens em uma motocicleta o teriam abordado e roubado uma corrente que a vítima usava, para em seguida fugirem do local.

No momento do roubo, o empresário foi agredido pelos bandidos e acabou batendo fortemente com a cabeça no chão. Após o assalto, ele foi para sua casa, onde passou mal horas depois.

Ele ainda foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para receber cuidados médicos no Hospital Regional, mas não resistiu ao ferimento e morreu em seguida.

O caso será investigado pela Polícia Judiciária Civil, que irá apurar as circunstâncias e os envolvidos na morte do empresário.