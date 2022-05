A Secretaria Municipal de Saúde confirmou ontem (26) um óbito de uma criança de dois anos em Rondonópolis ocasionado por leishmaniose visceral. A morte ocorreu há três meses, mas o caso foi confirmado oficialmente ontem.

De acordo com a Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), a criança era moradora do Jardim Participação e o protocolo recomendado foi seguido com a borrifação de inseticida nas residências de nove quadras ao redor da casa da infectada, e coleta de sangue de todos os animais dessa área para que seja realizada análise. Caso algum dos animais for positivado será indicado e recomendado o tratamento.