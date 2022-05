Ele lembra que a empresa Rota do Oeste assumiu a concessão da rodovia em 2014 e seu contrato previa o investimento de R$ 6,8 bilhões na rodovia, que é a principal rota de escoamento da safra de grãos do estado, ou seja, possui extenso tráfego e veículos pesados e grande porte.

Em 2018, cobrou do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) as áreas de escape e recebeu como resposta que seria feito um estudo técnico para sua a implantação, mas até o momento a situação não avançou.

“Eu passo semanalmente naquele local e quase sempre tem acidente. A gente não entende, porque é tão fácil, tão barato, tão simples de fazer esse investimento e infelizmente não acontece. Eu venho há anos cobrando isso e estou fazendo o requerimento novamente”, reforçou Max Russi.

O deputado estadual Delegado Claudinei (PL), por sua vez, cobra desde o ano passado a construção de caixas de brita nos quilômetros 347 e 349 da BR-163/364, na Serra de São Vicente, que são muito úteis para diminuir a velocidade de veículos desgovernados.

“São ocorrências de potencial catastrófico, pois são declives longos e íngremes. A perda de freio em declives faz com que haja a perda do controle do veículo. Precisamos ver que essa rodovia há um alto fluxo de caminhões. Essas caixas de brita vão ajudar e muito a diminuir os acidentes no local e o trânsito ficará mais seguro aos usuários”, afirmou o deputado.