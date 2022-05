A Academia de Vendas – VendaUP, Projeto Idealizado por Gustavo Espíndola, Diretor Comercial, apresenta no dia 7 de junho, às 19h, no Hotel Fit Transamérica em Rondonópolis/MT, a palestra: Faça Seu Cliente Dizer Sim!

A palestra será baseada em um estudo do psicólogo Robert Cialdini em seu livro: As Armas da Persuasão – Como Influenciar e Não Se Deixar Influenciar, traduzido para mais de 30 idiomas e com mais de 2 milhões de exemplares vendidos, onde o autor menciona que uma pessoa é mais propensa a dizer “sim” quando se identifica com a outra, ao se tornar simpático com ela.

A palestra promete ser uma imersão para profissionais da área de vendas que poderão entender e dominar as armas da persuasão, conhecimento este, que possibilitará uma grande virada no processo comercial.

O treinamento do Venda Up Academia de Vendedores é exclusivo para o público da área de vendas:

Vendedor de Loja

Vendedor de Imóveis

Vendedor de Consórcio

Vendedor de Seguros

Vendedor de Plano de Saúde

Representantes Comerciais

E não para por aí, o evento também contará com palestra do influencer Bruno Cameschi, conhecido pelo seu perfil no Instagram @corretordadepressao e por valorizar com criatividade e senso de humor a profissão dos corretores, sempre utilizando a hashtag #OrgulhodeSerCorretor, Bruno Cameschi leva muita informação de qualidade aos corretores com seus posts nas redes sociais.

Para participar do evento, que tem vagas limitadas, basta se inscrever pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/treinamento-armas-da-persuasao-convenca-seu-cliente-a-dizer-sim/1575883