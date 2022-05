Os servidores cobram uma reunião com Pátio para tratar das reivindicações dos trabalhadores, mas até o momento não houve uma manifestação do gestor sobre atender os representantes dos servidores.

Após dia de paralisação e protestos, os servidores públicos municipais definiram por aguardar uma posição do prefeito José Carlos do Pátio em 48 horas. Caso não sejam recebidos pelo gestor, uma assembleia geral será convocada nesta sexta-feira (27) para definição sobre uma greve geral.

Compõem a pauta de reivindicações dos servidores o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) de 2020, demais perdas ocorridas com o congelamento dos salários durante a pandemia, revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), realização de concurso público, pagamento do piso salarial dos servidores da educação, revisão dos atos relativos do Desopem e pagamento da URV.

Ontem (25), um grande número de servidores esteve reunido em protesto em frente a Prefeitura de Rondonópolis e, no final da tarde o manifesto, ocorreu na Câmara Municipal para impedir a votação do projeto de lei do Poder Executivo 33/2022, que prevê mudanças no quantitativo de cargos efetivos no Município, dentre outras determinações que o Sindicato entende como retirada de direitos.

Os servidores municipais estão em estado de greve desde o dia 5 de maio. Desde então, foram realizadas manifestações e protestos. A paralisação de ontem era, de acordo com a presidente do Sispmur, Geane Lina Teles, uma advertência para que o prefeito mude de atitude e inicie um diálogo com os servidores.

Como até o momento não houve diálogo com o prefeito, o sindicato definiu após o protesto de ontem a aguardar por mais 48 horas. Se não houver manifestação de Pátio pelo diálogo nesse prazo, a convocação da assembleia geral será ainda esta semana.

O Sispmur deve marcar a assembleia para a quarta-feira (1), quando será votada a greve geral imediata.

A última greve dos servidores públicos municipais ocorreu em 2015, quando a paralisação durou cerca de três meses.