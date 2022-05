Tem ainda reclamações de bueiros entupidos na região central, como no cruzamento da Avenida Bandeirantes com a Rua José Barriga. “Esse bueiro está entupido há bastante tempo e nada é feito”, contou outro morador.

No bairro Vila Aurora, o problema está no cruzamento da Rua Rio Branco com a Avenida Leopoldina Pinto, próximo à feira do bairro. No local, além do bueiro totalmente obstruído por lixo e terra, ainda há água servida sendo despejada no asfalto, o que forma poças e causa mal cheiro.

“A Coder (Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis) precisava ter uma equipe somente para fazer esse serviço de limpeza das bocas-de-lobo, porque metade da cidade já está com os bueiros entupidos”, cobrou o morador.