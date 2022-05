Com o plenário da Câmara Municipal lotado de servidores municipais durante sessão ordinária de ontem (25), que queriam a retirada do projeto de lei do Poder Executivo 33/2022 que trata da alteração no quantitativo de cargos e perfis de servidores efetivos, o líder do prefeito José Carlos do Pátio, vereador Reginaldo dos Santos (SD), decidiu pela não votação do projeto, que foi retirado da apreciação em regime de urgência.

O projeto de lei 33/2022 foi protocolado ontem em regime de urgência pela Prefeitura e é um substitutivo do projeto de lei 29/2022, que foi retirado há duas semanas de tramitação na Casa de Leis justamente pelas implicações que poderia ocasionar, já que dava poderes ao prefeito para criar e extinguir cargos públicos efetivos via decreto.