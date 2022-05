A Prefeitura de Rondonópolis marcou para o dia 9 de junho a licitação para contratar uma empresa que irá fazer a sinalização vertical e horizontal nos locais onde serão implantadas as faixas exclusivas para os ônibus do transporte coletivo.

Com as faixas, mudanças devem ocorrer em trechos de várias ruas e avenidas da cidade, especialmente, com o fechamento de vagas de estacionamentos. A medida está sendo adotada pela Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC), que passará a gerir o transporte coletivo de Rondonópolis a partir de julho.

A adoção das faixas exclusivas já havia sido anunciada ao A TRIBUNA pelo diretor da AMTC, Vinícius Amoroso, que explicou que um estudo para a implantação das faixas exclusivas foi realizado por um especialista em engenharia de trânsito contratado pelo Município. Segundo o diretor, serão ao todo 25 quilômetros de faixas exclusivas, somando os trechos implantados em várias vias.