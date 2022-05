A chegada do outono e do inverno em Rondonópolis coincide com o período de estiagem que ocasiona a redução da umidade relativa do ar e, somada a quedas de temperatura com a vinda de frentes frias como ocorreu na semana passada, ocasiona um aumento nos casos de gripes, resfriados e agravamentos de alergias respiratórias como asmas, rinites e sinusites. Para os próximos dias, há previsão de baixa umidade do ar em Rondonópolis, com índices abaixo de 30% e temperaturas um pouco mais amenas durantes as noites e início das manhãs. Diante disso, torna-se necessário que a população aumente os cuidados com a saúde e adote algumas medidas que irão contribuir para evitar problemas.

Nesta época do ano, médicos alertam ainda para as dores de garganta e otites (infecções e inflamações do ouvido), que tendem a aumentar com o frio e podem causar problemas graves, como a surdez, caso não tratadas precocemente e adequadamente.

