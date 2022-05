De acordo com Geane Lina Teles, presidente do Sispmur, a entidade que representa os servidores entrará com uma Adin contra várias leis aprovadas na cidade, que estariam permitindo a contratação indiscriminada de funcionários terceirizados e comissionados pela administração municipal em cargos que deveriam ser ocupados pro trabalhadores concursados.

A situação anda bastante tensa e os servidores irão hoje (25/5) até a frente da Prefeitura protestar contra a falta de diálogo do Executivo com o sindicato que representa a categoria (veja mais nesta página), defendendo uma extensa pauta de reivindicações que incluem reajustes salariais e outras.

A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) pretende entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra o Município de Rondonópolis, por conta do que considera uma “farra dos cargos políticos” na administração, que tem aumentado nos últimos anos a contratação de servidores sem o devido concurso público.

Ontem, o Sispmur divulgou dados extraídos do Portal Transparência da Prefeitura de Rondonópolis, com números de abril de 2022, em que é possível observar que no mês os servidores efetivos eram 2.017, ou 38% dos trabalhadores registrados na administração municipal. Enquanto os não concursados somavam 3.297, ou 62% dos servidores da gestão municipal.

Ainda de acordo com os dados, essa inflação de cargos nas mãos de não efetivos teria acontecido ao longo dos últimos 6 anos, que correspondem ao governo José Carlos do Pátio (PSB). Para efeitos comparativos, em abril de 2017, o sindicato afirma que eram 2.133 concursados, o que correspondia na época a 92% dos trabalhadores registrados. Os não efetivos naquele ano eram 194, ou 8%.

“Esses números que estão no Portal Transparência da Prefeitura e no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso confirmam que ao longo desse período uma estrutura política para os cargos do Executivo foi montada. Tudo para alocar cabos eleitorais. E a farra continua, toda semana tem de projeto de lei criando novos cargos e todos para não concursados”, afirma a presidente do Sispmur.

O sindicato cita a lei complementar n° 31 de 2005, que trata da reestruturação organizacional da Prefeitura. Em uma rápida pesquisa, de 2019 até 2022, é possível observar que a lei foi alterada 20 vezes e todos os complementos foram utilizados para a criação de cargos para não concursados.

DISPARIDADE

O Sispmur ainda denuncia que alguns cargos que foram criados recebem remuneração bem superior a de profissionais de serviços essenciais. “Eles encheram os cemitérios da cidade de cargos.

Colocaram o gerente do gerente de cemitério, com remuneração que passa dos cinco mil. Dois detalhes chamam atenção: o primeiro é que apenas dois cemitérios, pequenos, são de responsabilidade do poder público.

O segundo detalhe é que essa remuneração é bem maior que o salário de professor, enfermeiro, Agente Comunitário de Saúde e Agentes de Combate a Endemias. Isso é totalmente imoral”.

A entidade dos servidores também cobra a abertura de negociações com a Prefeitura para tratar de pautas como o pagamento do RGA de 2020, revisão do seu Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV), a realização de um novo concurso público, e outros.