O Governo do Estado começou, no final desta semana, a convocar profissionais de saúde aprovados no processo seletivo para trabalhar no Hospital Regional de Rondonópolis.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), após a convocação e realizada a escala de trabalho dos convocados, as cirurgias eletivas serão retomadas e os 24 leitos fechados na unidade por falta de servidores poderão ser reabertos. Uma data específica para a retomada dos atendimentos e serviços paralisados ainda não foi definida pela SES.

O Hospital Regional está há mais de uma semana com as cirurgias eletivas suspensas e com 24 leitos fechados. A medida, como mostrou reportagem do A TRIBUNA em edição do último fim de semana, foi anunciada na sexta-feira (13/5) em função da falta de servidores para garantir os atendimentos aos pacientes. Foram fechados 15 leitos de ortopedia, oito do “hospital dia” e um de isolamento.

Foram convocados, até o momento, 46 profissionais para repor as vagas abertas no hospital e, assim, retomar a realização das cirurgias eletivas e promover a reabertura dos leitos que foram fechados.