Em relação a reportagem publicada na edição de sexta-feira, 20, sobre o acidente ocorrido no dia anterior (19) na BR-364, que vitimou o casal EDELSON VILELA DA SILVA e MARA SÍLVIA DE CARVALHO, houve um erro de fotografia do casal que ilustra a reportagem, onde aparece a vítima Mara Sílvia de Carvalho ao lado do empresário OSÉIAS ALVES FRANÇA (que não se envolveu no acidente), ao qual o A TRIBUNA apresenta o pedido de desculpa pela falha cometida.