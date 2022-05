Para a reportagem do A TRIBUNA, o diretor da rede Economize em Rondonópolis, Rodolfo Jaquinta, explicou que antibióticos e muitos outros tipos de medicamentos estão em falta em todo o Brasil porque a China não tem enviado as matérias-primas necessárias para as indústrias farmacêuticas.

A China estabeleceu um rígido lockdown em várias cidades do país para tentar conter uma nova onda de Covid-19. Como o país é um dos maiores produtores de matérias-primas para a fabricação de grande parte dos medicamentos, entre eles, antibióticos como a amoxicilina, amplamente usado para conter infecções como as respiratórias comuns nessa época do ano, as indústrias farmacêuticas não conseguem manter a produção necessária para atender a demanda, já que não recebe a matéria-prima para que isso seja possível.