Um gravíssimo acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quinta-feira (19) vitimou o casal de pecuaristas Edelson Vilela da Silva, de 62 anos, e Mara Sílvia de Carvalho, de 59 anos, ambos moradores em Rondonópolis.

O carro que eles seguiam, uma caminhonete Toyota Hilux de cor branca, foi atingido em cheio por um semirreboque que se desprendeu da carreta. O condutor da caminhonete morreu no momento do acidente e sua esposa, horas depois.

O acidente aconteceu na BR-364, a cerca de 15 quilômetros de Pedra Preta e, segundo informações repassadas por parentes e amigos das vítimas, o casal ia de Rondonópolis para uma fazenda da família localizada no município vizinho, quando foi surpreendido pelo semirreboque carregado com adubo, que veio desgovernado na sua direção e acabou por colidir violentamente com a caminhonete em que eles seguiam.