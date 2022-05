Novas mudanças foram confirmadas ontem (19) no primeiro escalão da gestão do prefeito José Carlos do Pátio. Anderson Flávio de Godoi, que estava no cargo de procurador-geral do Município desde quando Pátio assumiu em janeiro de 2017, pediu exoneração e deixou a gestão.

A saída de Godoi já era prevista, mas somente foi confirmada oficialmente ontem (19). A exoneração do procurador-geral foi publicada com data retroativa a 5 de maio.

As informações não oficiais davam conta de que Godoi não estava de acordo com algumas decisões do prefeito e há mais de um mês já havia avisado que sairia do cargo.