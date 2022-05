O Sindicato Rural de Rondonópolis se reuniu com o comando do 3° Batalhão Bombeiro Militar de Rondonópolis, nesta quarta-feira (18), com o objetivo de traçar ações de mobilização dos produtores rurais do município e região, em um esforço em conjunto para enfrentamento da temporada deste ano de incêndios florestais no sul de Mato Grosso.

A gerente do Sindicato Rural de Rondonópolis, Fabrízia Cristina A. Hinrichsen, explica que o intuito da parceria com o Corpo de Bombeiros é realizar uma maior aproximação dos produtores rurais com a instituição e assim criar melhores condições para enfrentar os incêndios florestais.