Um caminhão ficou dependurado após uma ponte de madeira desabar no momento em que o veículo passava por sobre a estrutura. O acidente aconteceu na manhã dessa quarta-feira (18) na MT-458, mais conhecida como estrada dos Violas, na região do Assentamento São Francisco, zona rural de Rondonópolis, e por pouco muito pouco não acabou em tragédia.

O caminhão envolvido no acidente é do tipo betoneira e estaria carregado de concreto no momento. Por pura sorte, a ponte ruiu no momento em que o pesado veículo já terminava de atravessar por ela, o que pode ter contribuído para que o estrago fosse menor. O motorista do veículo conseguiu sair ileso do veículo.

A ponte, que ficou intransitável, fica a cerca de 35 quilômetros de Rondonópolis e serve tanto à população do Assentamento São Francisco, quanto da região do Pontal do Areia, que ficaram com o acesso à cidade comprometido.