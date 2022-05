Criado em março deste ano, o Grupo de Apoio da Adoção de Rondonópolis “Gerando com o Coração (GAAR) já está desenvolvendo ações na cidade. Nesta terça-feira (17), o grupo promoveu uma palestra que foi realizada na sede do Rotary Clube Rondonópolis. A palestra foi proferida pela juíza da Vara da Infância e Juventude de Rondonópolis, Maria das Graças Gomes da Costa, que também é uma das fundadoras do GAAR.

A palestra que foi aberta à população levou informações sobre a adoção legal. Para o presidente do Rotary Clube Rondonópolis, Tarcísio Dias de Oliveira, é papel do Rotary encampar projetos como o do GAAR, que é um projeto que tem na família a sua base. “Foi muito importante poder abrir as portas do Rotary para levar informações até as famílias sobre adoção, porque muitas pessoas não sabem como funciona a adoção legal e da importância de apoio em todo o processo. Desde o começo, na pré-adoção, meio e fim”, disse.

Tarcísio complementou que o Rotary Rondonópolis encampou o projeto e pretende levá-lo para outros clubes em Mato Grosso, com a intenção de abranger todo o Estado. “O projeto será apresentado para ser levado para clubes em todo o Estado”.

Márcia Matsumoto, uma das idealizadoras e fundadoras do GAAR junto à juíza Maria das Graças, explicou que o grupo não tem fins lucrativos e pretende fornecer apoio para a Casa Abrigo Rotativo de Rondonópolis, onde permanecem crianças afastadas das famílias e em processos de inserção em outras famílias, bem como às pessoas que pretendem adotar e o acompanhamento necessário para todo o processo, desde anterior à adoção, durante o período de inserção nas famílias das crianças e no pós-adoção.