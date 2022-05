O problema com as canaletas na região central da cidade vem se arrastando desde 2018 e moradores cobram, desde então, uma solução definitiva, já que as canaletas atrapalham a trafegabilidade na região, pois obrigam os condutores a reduzirem a velocidade para tentar evitar solavancos mais intensos nos veículos.

Depois de motoristas voltarem a reclamar das canaletas em várias ruas e avenidas da região central de Rondonópolis, como mostrado pelo A TRIBUNA, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) reconheceu o problema e informou que prepara um novo contrato para consertar não somente as canaletas, como outros problemas pontuais já identificados. A Pasta, no entanto, não informou prazos para que isso aconteça.

As canaletas foram construídas pela Prefeitura durante as obras de recuperação da pavimentação no Centro e, logo após concluídas, passaram a ser motivo de muitas reclamações por parte dos condutores. O Município então prometeu resolver o problema e, depois de inúmeras paralisações nas obras, instalou estruturas metálicas em parte das canaletas em 2019.

Quase quatro anos depois, não só o problema não foi resolvido, como a situação está ainda pior. Parte das canaletas problemáticas nunca foram consertadas e continuam com desníveis, e a outra parte está com a estrutura metálica que foi instalada para evitar os solavancos já deteriorada.

As soldas da chapa de aço galvanizado se quebraram em vários pontos, fazendo com que partes das estruturas começassem a soltar ou entortassem por completo. Os veículos, ao passarem hoje por essas estruturas danificadas, provocam fortes barulhos.

Além disso, em alguns locais, como na Avenida Bandeirantes, no cruzamento com a Rua Dom Pedro II, a água também não escoa mais adequadamente pelas canaletas e fica empossada na via, o que causa mau cheiro e danifica a pavimentação.

Condutores têm relatado problemas em canaletas localizadas em várias ruas e avenidas da região central, como na Rua Poxoréu, na Avenida Tiradentes, na Avenida Bandeirantes, na Rua Dom Pedro II, na Rua Otávio Pitaluga e na Rua José Barriga.