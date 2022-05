De acordo com o policial rodoviário federal Aristóteles Cadidé, que já foi vereador e secretário de Trânsito na cidade, o Município, desde 1999, tem todas as prerrogativas de gestão para o trânsito dentro da cidade, de acordo com o que preceitua o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Continua repercutindo o recuo do prefeito José Carlos do Pátio (PSB), em licitar um pátio para a guarda de veículos apreendidos, estrutura que é fundamental para que possam existir ações de fiscalização no trânsito da cidade. O prefeito alegou que essa seria uma responsabilidade do Governo do Estado e se eximiu de realizar qualquer tipo de ação que levasse à diminuição dos inúmeros e graves acidentes de trânsito que acontecem diariamente na cidade, isso em pleno Maio Amarelo, mês que é justamente voltado para ações de conscientização para a diminuição de acidentes de trânsito.

“O Município tem as prerrogativas, os direitos, enquanto Poder Executivo municipal, e tem seus deveres também. E esses deveres são de planejar, executar, de cuidar da parte educativa, da parte de estatísticas, fazer a gestão da frota e da mobilidade urbana da cidade. E, especialmente, a fiscalização, que não tem como ser efetiva sem ter quem fiscalize e sem ter como aplicar as sanções administrativas, que são retenções e apreensões de veículos, entre outras. Isso é atribuição e competência do Município, ainda que dividida com a autoridade estadual de trânsito, no caso o Detran”, afirmou Cadidé.

O ex-secretário reforça que, sem esse pátio de apreensões com estrutura e tamanho adequado, assim como com o reduzido o número de agentes municipais de trânsito que a cidade possui, fica muito difícil uma política de fiscalizações no trânsito. “Em relação ao pátio, em regra-geral, é atribuição do Detran, mas não é exclusiva. Tanto é que o Município já teve um pátio de apreensões. E tentou ter de novo, mas como o Estado viabilizou um e pela repercussão política negativa que as primeiras apreensões geraram, a Prefeitura, em ano eleitoral, resolveu abdicar de uma questão que ele havia colocado e enviado um projeto para a Câmara”, completou Cadidé.

O policial rodoviário ressalta ainda que é dever do Município desenvolver as fiscalizações, além de ações de educação e orientação, visando a conscientização dos motoristas com vista a diminuir o grande número de acidentes de trânsito nas vias públicas da cidade.

“Além de ser um dever, uma atribuição, é uma questão de responsabilidade. E quando os leitos hospitalares estão ocupados por pessoas acidentadas no trânsito, não é culpa do Governo do Estado. E nós estamos no Maio Amarelo, que é para a prevenção de acidentes no trânsito. O número de acidentados precisa ser reduzido, independente de ser o Governo do Estado que vai atender a vítima ou não. É atribuição do Município, enquanto gestor, diminuir o número de acidentes e de vítimas da má gestão ou da falta de uma visão macro do trânsito de Rondonópolis”, concluiu Cadidé.