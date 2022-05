A Gerência de Criminalística da Politec de Sinop foi requisitada para a realização da perícia para apurar as causas e circunstâncias do acidente ocorrido nesta terça-feira (17/05) no km 799 da BR-163, em Sorriso, envolvendo um ônibus e uma carreta, que deixou 11 mortes. No ônibus haviam 47 pessoas, incluindo o motorista. Diversas pessoas foram socorridas. As onze vítimas fatais estavam entre os ocupantes do ônibus. O ônibus saiu de Cuiabá e tinha Sinop como destino final. As vítimas foram encaminhadas para a Gerência de Medicina Legal de Sinop, onde passarão pelos procedimentos de necrópsia e identificação técnica. Na tarde de ontem, os papiloscopistas aguardavam o envio das documentações das vítimas para a realização do confronto das impressões digitais e posterior liberação dos corpos aos familiares.

Conforme o perito oficial criminal Leandro Valendorf, as análises no local do acidente, como marcas de frenagens na pista, permitiram identificar que o ônibus trafegava no sentido Sorriso – Sinop, e a carreta no sentido oposto, quando o ônibus invadiu a faixa e produziu a colisão na lateral da carreta. Em decorrência dessa colisão houve danos no ônibus que acabaram por atingir os passageiros.

