Sem demanda nas últimas semanas, o Governo do Estado desativou os últimos 10 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19 da Santa Casa de Rondonópolis. Os leitos eram os últimos exclusivos para pacientes com a doença em funcionamento na rede pública na cidade. A desativação dos leitos de UTI ocorreu na sexta-feira (13) e foi confirmada pela Santa Casa.

Já havia a previsão de que o Governo do Estado iria desativar os leitos de UTIs exclusivas para Covid-19. Com a redução das internações em decorrência da doença e sem nenhum paciente internado no tratamento intensivo há quase duas semanas em Rondonópolis, a medida acabou sendo efetivada.