O secretário municipal de Gestão de Pessoas, Fernando Becker, irá à Câmara nesta terça-feira (17) para explicar melhor o teor e as implicações do projeto de lei 29/2022, que abre a possibilidade de o prefeito extinguir cargos públicos por decreto e que cria novos cargos públicos no Município. Esse projeto foi enviado ao Legislativo com um pedido para ser votado em regime de urgência, mas os parlamentares preferiram entender melhor o mesmo antes de votá-lo.

De acordo com o líder do prefeito, Reginaldo Santos (SD), os vereadores pediram uma audiência para tratar do projeto com representantes do Executivo e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sispmur) para que fosse esclarecido a respeito do teor do tal projeto.