O vereador Dr. Jonas Rodrigues externou à reportagem ter ficado revoltado com o anúncio do governo estadual acerca do fechamento de leitos no Hospital Regional de Rondonópolis, conforme noticiado pelo A TRIBUNA neste fim de semana.

Ele acredita que a medida vai penalizar ainda mais a população que mais precisa. “Esta decisão é um tapa na cara da população rondonopolitana e de toda a região que dependem do Hospital Regional, que é sua unidade de referência de atendimento médico”, assinala o vereador.

Além do fechamento de leitos, a unidade está suspendendo as cirurgias e fechando leitos. A principal motivação da decisão é a falta de estrutura operacional para garantir um atendimento com segurança aos pacientes, principalmente a ausência de profissionais especializados e credenciados para a execução dos procedimentos.