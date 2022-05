Segundo a SES, os serviços serão retomados após a conclusão da escala de trabalho dos profissionais recém-convocados no último processo seletivo. A Secretaria ressaltou ainda que os atendimentos de urgências e emergências ocorrem normalmente no Hospital Regional.

Diante do fechamento de 24 leitos e da suspensão das cirurgias eletiva no Hospital Regional de Rondonópolis por falta de profissionais da saúde, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES) informou ao A TRIBUNA que os serviços serão retomados em breve, mas não definiu uma data para que isso ocorra.

A medida, conforme memorando do Hospital Regional, precisou ser tomada em razão da falta de reposição de servidores como enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, auxiliar de farmácia e bioquímicos. Os trabalhadores foram desligados por pedido ou por fim de contrato e não houve a reposição por parte do Governo do Estado.

Foram bloqueados um total de 24 leitos, sendo 1 leito de isolamento, 8 leitos do hospital dia, 15 leitos ortopédicos, cinco leitos cirúrgicos e cinco leitos geral. Do total de leitos que eram disponibilizados, 120, restaram em funcionamento, 96.

MOBILIZAÇÃO

Desde o anúncio do problema no Hospital Regional pelo A TRIBUNA, neste fim de semana, diversas autoridades políticas começaram a se mobilizar cobrando uma solução (veja matérias na página 8 desta edição). Um exemplo foi o deputado estadual Sebastião Rezende que informou à reportagem que cobrou do secretário chefe da Casa Civil, Rogério Gallo, informações dessa situação no Hospital Regional de Rondonópolis.

Rogério disse que a Secretaria de Saúde do Estado lhe informou que houve redução dos leitos clínicos em razão da morosidade de os profissionais do processo seletivo apresentar documentos. “Cobrei que haja regularização nos atendimentos, dos leitos e das cirurgias, com a maior celeridade possível. Vou continuar exigindo regularidade desses serviços”, afirmou o parlamentar.