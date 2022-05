O deputado estadual Thiago Silva (MDB) esteve nesta segunda-feira (16/5) no Hospital Regional Rondonópolis reunido com a secretária executiva, Deise de Castro e diretora da unidade, Kenia Lima, verificando as condições que levaram ao fechamento de 24 leitos, ocorrido desde a última sexta-feira. O deputado defende a reativação de todos os leitos.

De acordo com o Hospital Regional, os leitos foram fechados em razão da falta de servidores como enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, auxiliar de farmácia e bioquímicos. O deputado reuniu com a secretária e diretora e, na oportunidade, cobrou uma solução emergencial e reabertura dos leitos.