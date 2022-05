1 de 2 O 3º Batalhão Bombeiro Militar foi acionado no início da manhã deste dia 14 de maio para atender uma ocorrência de desabamento em um barracão com estrutura de silo da empresa de fertilizantes Mosaic, localizada na Rua J, no Distrito Industrial Rondonópolis (o mais antigo da cidade). Duas pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas no acidente. Ao chegar no local do acidente, a guarnição operacional identificou que a estrutura da área de carregamento do silo desabou em cima de cinco colaboradores que atuavam no serviço, os quais ficaram presos nas ferragens e no fertilizante. Considerando a gravidade e complexidade do acidente, a operação totalizou 19 bombeiros militares para apoio e atendimento com mais presteza e rapidez visando à retirada das vítimas do local colapsado. Segundo os bombeiros, a fim de propiciar mais segurança as vítimas do acidente e as equipes de salvamento foram utilizados dois caminhões tipo Munck, visando a sustentação da estrutura colapsada e a pá carregadeira para a remoção dos escombros, ações que foram fundamentais para a realização do resgate com segurança.

No decorrer do salvamento, o efetivo operacional de bombeiros militares e equipes do SAMU conseguiram identificar e localizar duas vítimas, que estavam responsivas. Na execução do atendimento, as equipes conseguiram acessar as vítimas dando início ao atendimento pré-hospitalar, como avaliação primária e medidas auxiliares.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————