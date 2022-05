O juiz da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, Márcio Rogério Martins, acatou pedido do Ministério Público do Estado (MPE) e determinou em medida liminar que a Prefeitura de Rondonópolis suspenda imediatamente licitação para a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra terceirizada, não renove nenhum contrato atualmente em vigência trabalho terceirizado e não celebre qualquer contratação de pessoal terceirizado para o exercício de atividades exclusivas de servidores públicos efetivos, posto que devem ser preenchidas por concursados aprovados em concurso público ou por contratados temporários através de Processo Seletivo Simplificado observando as normas federal e municipal.

A decisão liminar foi proferida na última quarta-feira (11) e, caso o Município não cumpra com as determinações em um prazo de 48 horas, a previsão é de multa diária de R$ 1 mil e R$ 50 mil. A ação civil pública foi proposta pelo MPE que alega que a Prefeitura está reiteradamente consumando grave dano ao erário e séria violação aos princípios constitucionais da administração pública, notadamente aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, com o lançamento de licitação para a contratação de empresa terceirizada para fins de que esta realize a contratação de pessoal.

Segundo a Promotoria, tais cargos atualmente ocupados por trabalhadores terceirizados são funções da área instrumental do Município, como auxiliar de serviços gerais, servente de limpeza, auxiliar de manutenção e conservação, agente de apoio operacional, logístico e administrativo, auxiliar de cozinha, guarda patrimonial, motorista condutor de ambulância e motorista de transporte escolar, somente podendo ser preenchidos mediante a prévia realização e aprovação em concurso público.