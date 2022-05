Muito conhecida e querida no mundo da política, a professora aposentada Neuma de Moraes, esposa do José Carlos do Pátio (PSB), com quem está casada há 40 anos e com quem teve três filhos (Carlos Vinícius, Marcelo e Matheus), decidiu que era hora e se lançou como pré-candidata à deputada federal. Militante na política desde antes de conhecer aquele que se tornaria seu companheiro, ela conta que sua principal motivação para se lançar como candidata é a luta por reaver direitos que os trabalhadores e a população mais pobre do país e do Estado perderam nos últimos tempos.

Muito simpática e comunicativa, a primeira-dama de Rondonópolis visitou a redação do A TRIBUNA para falar um pouco de sua história e sobre sua decisão de se lançar candidata no pleito eleitoral deste ano.

“Eu costumo dizer que o professor é um eterno político. Mas política partidária eu conheci junto com meu marido, quando ele foi convidado para sair candidato a vereador, lá atrás. E eu sempre militei ali, junto. Sou uma ex-sindicalista, fui do Sintep, sempre fui para a luta. Fui professora na Escola Marechal Dutra, onde estudei, trabalhei e conheci meu marido, com quem construí minha família”, contou a pré-candidata à reportagem.

Neuma de Moraes conta que sempre foi militante dos ideais progressistas e sempre buscou, junto com o esposo, melhorias para as classes mais desfavorecidas, mas nunca antes pensou em se lançar como candidata, preferindo atuar nos bastidores e apoiando seu esposo.