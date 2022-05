Ainda, segundo a direção do Hospital Regional, tomou a decisão de bloquear leitos para proteger os trabalhadores e garantir requisitos mínimos de atendimento aos pacientes, bem como para atender as normas dos conselhos profissionais.

A medida, conforme memorando do Hospital Regional, precisou ser tomada em razão da falta de reposição de servidores como enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, auxiliar de farmácia e bioquímicos. Os trabalhadores foram desligados por pedido ou por fim de contrato e não houve a reposição por parte do Governo do Estado.

Foram bloqueados um total de 24 leitos, sendo 1 leito de isolamento, 8 leitos do hospital dia, 15 leitos ortopédicos, cinco leitos cirúrgicos e cinco leitos geral. Do total de leitos que eram disponibilizados, 120, restaram em funcionamento, 96.

Em função do bloqueio dos leitos no HR, os pacientes que necessitarem de vagas terão que ser encaminhados para outras unidades de saúde do Estado. A medida entrou em vigor já nesta sexta-feira (13) e deve ser mantida até que o Governo do Estado promova a contratação de servidores para repor a falta.

O vereador Jonas Rodrigues (SD) afirmou que está acompanhando a situação que considerou absurda, pois estrangula ainda mais o atendimento do Hospital Regional que já não vinha suprindo as demandas. Ele cobra de deputados e demais representantes locais se unam para solucionar o problema.

O A TRIBUNA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde para saber quando o problema será solucionado, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.