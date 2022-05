1 de 3

Motoristas voltaram a pedir providências da Prefeitura com relação às canaletas localizadas nos principais cruzamentos da região central de Rondonópolis, que continuam causando transtornos para quem trafega pela região. O problema é antigo, mas, após anos de cobranças, o Município continua sem adotar nenhuma medida para reverter a situação em definitivo.

A “novela” das canaletas, que atrapalham a trafegabilidade na região central, obrigando motoristas a reduzirem a velocidade em função dos fortes solavancos, se arrasta desde 2018. As canaletas foram construídas pela própria Prefeitura durante as obras de recuperação da pavimentação no Centro e, logo após concluídas, passaram a ser motivos de muitas reclamações por parte dos condutores. O Município então prometeu resolver o problema e, depois de inúmeras paralisações nas obras, instalou estruturas metálicas e parte das canaletas em 2019.