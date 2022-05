Roseane relatou ao A TRIBUNA que Leandra Cristina Alcântara de Souza, que é surda, não queria realizar a cirurgia de laqueadura que precisava por medo de permanecer sozinha no centro cirúrgico sem poder se comunicar com a equipe. Diante da situação, a mãe de Leandra entrou em contato com a intérprete para que pudesse acompanhar a filha.

Ela aceitou o pedido e iniciou-se então as tratativas para que a acompanhante permanecesse junto à paciente durante o procedimento cirúrgico. “O dr José Felipe Horta fez os contatos com a equipe médica e com o hospital, e a autorização para o acompanhamento foi obtida”, ressaltou Roseane.

A cirurgia, realizada pelo médico cirurgião Lindomar Damas de Freitas, ocorreu tranquilamente e contou com todo o apoio dos funcionários do hospital. “O que deve ficar de lição é que a comunidade surda tem o direito de contar com intérpretes nos mais diversos espaços, incluindo hospitais e em centros cirúrgicos. Infelizmente, sabemos que ainda falta muito para que a acessibilidade seja uma realidade e é preciso lutar para que os direitos de pessoas com deficiência sejam garantidos”, alertou Roseane.