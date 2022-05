Depois de enviar um projeto de lei para a Câmara Municipal pedindo a aprovação da criação de um novo pátio municipal para a guarda de veículos apreendidos, que recebeu emendas de diversos vereadores e chegou a ser aprovado pelos vereadores, o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) recuou e decidiu não criar a nova estrutura. A justificativa do gestor municipal é que já foi criado um pátio pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), mas o que se comenta é que Pátio considera a medida impopular e prefere evitar o desgaste com seu eleitorado, principalmente por se tratar de um ano eleitoral.

Para anunciar sua decisão, Pátio convocou uma entrevista coletiva na Prefeitura e se eximiu de responsabilidade a respeito de um pátio de apreensões e jogou a responsabilidade para o Governo do Estado. “Vamos encaminhar um documento, através da Câmara e da Prefeitura, para que o Governo do Estado assuma efetivamente essa questão do pátio de apreensões de veículos. Isso não é atribuição do Município. Queremos que ele assuma esse problema!” afirmou o prefeito.

Ele contou ainda que pretende, juntamente com os vereadores, cobrar uma espécie de Refis de impostos e taxas veiculares, para facilitar que os proprietários de veículos da cidade possam quitar suas pendências e circular com tranquilidade, cobrando que deputados e a imprensa ajudem a cobrar o Governo do Estado para que viabilizem essa sua pauta. Pátio ainda afirmou que, caso o Governo do Estado não assuma o “problema”, ele poderá futuramente licitar a contratação de uma empresa para fornecer o tal pátio de apreensões.