A Câmara Municipal aprovou nesta quarta-feira (11) o projeto de lei do Executivo que cria um novo pátio para a guarda de veículos apreendidos. O projeto recebeu diversas emendas dos parlamentares e agora segue para o prefeito José Carlos do Pátio (PSB), que pode sancionar a proposta com as emendas ou vetá-la, voltando nesse caso para a Câmara, que pode derrubar os vetos do prefeito ou derrubá-los. O projeto aprovado autoriza a Prefeitura a abrir uma licitação para contratar uma empresa para gerir o novo pátio de apreensões de veículos, que é uma cobrança antiga das autoridades de trânsito e da segurança pública, que estavam impedidos de realizarem ações de fiscalização do trânsito, já que não havia um local para onde pudessem ser levados os veículos aprendidos em situação irregular ou envolvidos em práticas criminosas.

Agora, caso o prefeito decida vetar o projeto no todo ou alguma das diversas emendas aditivas e modificativas, ele retornará para o Parlamento e passará por nova votação, quando os vereadores decidirão se mantém ou derrubam os vetos do chefe do Executivo. Após essa tramitação, ele será publicado no Diário Oficial e, então, a Prefeitura poderá abrir uma licitação para a contratação da empresa que ficará responsável pela guarda dos veículos apreendidos e pela gestão do novo pátio.

