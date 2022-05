Acontece no próximo dia 18 a premiação do concurso “Faça Bonito”. Serão premiadas as melhores redações de alunos do 6º e 7º ano de escolas de Rondonópolis sobre o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O concurso, que já ocorre há 10 anos em Rondonópolis, é uma forma de dar maior visibilidade a esse tipo de violência e contribuir para o seu combate. O evento de premiação acontece na Escola Municipal Edivaldo Zulliane, a partir das 8h, e é promovido pela Pastoral da Mulher Marginalizada (PMM), em parceria com a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e o Ministério Público do Trabalho.

Os alunos que concorrem a premiação participam de palestras sobre o tema e produzem uma redação. As palestras são ministradas pela Equipe Renascer, composta por agente da PMM e neste ano foram realizadas em três escolas da cidade para estudantes do 6º e 7º ano. As redações serão avaliadas pelo Departamento de Letras da UFR e os vencedores classificados nos três primeiros lugares de cada ano recebem como premiação bicicletas e notebooks.

A agente da PMM, Flávia Izabel Carneiro, explica que a exploração sexual e o abuso são uma das piores violências sofridas por crianças e adolescentes, com marcas profundas nas vítimas. Ela destaca que o seu enfrentamento é um compromisso que deve ser de toda a sociedade.

O concurso foi criado como uma forma de atuação no combate a esse tipo de violência em Rondonópolis e, por meio da iniciativa, é possível levar informações sobre o tema até crianças e adolescentes que são as vítimas.