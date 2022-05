1 de 2

Os problemas no atendimento na saúde pública em Rondonópolis continuam causando revolta nos usuários. As reclamações agora são relativas ao Pronto Atendimento Infantil, onde estão centralizados os atendimentos de emergência em pediatria. Segundo pais que estiveram no PA Infantil, o local está em condições inadequadas. Os problemas vão desde falta de vagas em leitos para internações até equipamentos e mobiliário em situação precária. A Secretaria Municipal de Saúde aponta que a demanda por atendimento pediátrico aumentou muito na cidade, tornando os leitos insuficientes para atender toda a procura.

Conforme informado ao A TRIBUNA, crianças que estejam necessitando de leito de internação na unidade não estão conseguindo vaga. Somente haveria vagas, conforme explicam aos pais, em leitos de observação, onde as crianças ficam internadas aguardando. A orientação repassada aos pais é de que, como não há vagas em internação, poderiam optar em retornar para casa com as crianças ou aguardar uma vaga em observação.