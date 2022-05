1 de 2 A obra de abertura do prolongamento da Avenida W11, que liga a região do bairro Sagrada Família à BR-364, está em estágio bem avançado e deve ser concluída nas próximas semanas. A inauguração da obra, que é bastante aguardada pela população, deverá contar com a presença do governador Mauro Mendes (UB) e outras lideranças locais e estaduais. A ordem de serviço para a realização da obra de abertura do prolongamento da Avenida W11 ligando a cidade com a BR-364 foi assinada pelo governador em fevereiro de 2021 e a construção da nova via está em fase bem adiantada, faltando apenas a conclusão de um terço dos cerca de 1,5 quilômetro da pista e deverá ser concluída até o final do mês, quando o governador virá a Rondonópolis inaugurar obras e lançar um novo pacote de benfeitorias na cidade.

A nova via entre a ponte sobre o Rio Vermelho até a BR-364 terá uma pista simples de 3,5 metros cada sentido, com largura total de 10,2 metros e com acostamento. Assim que liberada para o tráfego de veículos, o prolongamento da Avenida W11 será uma alternativa para quem quiser ter uma via mais rápida de acesso à BR-364 e aos distritos industriais, assim como também funcionará como uma nova entrada para pessoas que venham de Pedra Preta e outras cidades pela rodovia federal.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

————————————————————————————