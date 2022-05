O Governo do Estado lançou ontem (10) o processo de licitação para contratação de uma empresa para realizar obras de recuperação na Rodovia do Peixe, em Rondonópolis. Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra/MT), serão investidos para recuperar a rodovia R$ 2.295.982,54. A obra de recuperação total da Rodovia do Peixe (MT-471) é uma cobrança dos rondonopolitanos diante dos inúmeros problemas de erosão que a via apresenta constantemente.

No início deste ano, a situação na rodovia estava precária com enormes erosões nas margens do pavimento e buracos ocasionados por problemas de drenagem. Depois de muitas reclamações de moradores, e por quem trafega pelo local, foi realizada uma obra de tapa buracos, e algumas melhorias ocorreram, porém os buracos e erosões sempre acabam aparecendo em período de chuva.

Com a situação que se repete ano após ano, existia a cobrança de que fossem realizadas obras de recuperação total da rodovia, para reduzir os problemas de drenagem que causam as erosões e os buracos que acabam tomando conta do local com as chuvas constantes.