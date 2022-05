1 de 3 A Escolinha de Skate do Bob, que ensina crianças e jovens carentes a andarem de skate gratuitamente, realizou no último sábado (7) o seu 6º Aniversário Solidário. O evento, que contou com várias atividades culturais e recreativas, serviu para marcar os seis anos da escolinha e arrecadou roupas e alimentos para serem doados para pessoas carentes. Segundo Igor Vinícios de Souza, o popular Bob, instrutor de skate e fundador da Escolinha, ele fez parte de uma escolinha tocada por voluntários que o ensinou os primeiros movimentos e manobras sobre um skate, o que acabou por motivá-lo a reunir outros voluntários e ensinar crianças carentes a andarem de skate.

“Eu fiz parte de uma escolinha e vi a necessidade de desenvolver um projeto desses na pista da praça do Monte Líbano. Na época, eu já praticava lá e em abril de 2016 começamos o projeto. Foram muitas lutas e agora, no final do ano passado, conseguimos registrar o projeto como uma associação sem fins lucrativos e recebemos o reconhecimento e o mapeamento pela Confederação Brasileira de Skate (CBSK) como um dos principais projetos sociais do país que fazem a diferença na vida das crianças e adolescentes”, contou.

Ele conta que além de ensinar as crianças a andarem de skate, a Escolinha de Skate do Bob também proporciona oficinas de alongamento, de meditação, além de uma oficina que ensina a língua inglesa para a garotada. “O nosso objetivo é tirar a garotada da rua, direcionar elas para a escola, pois nosso lema é ‘bom na escola, bom no skate’ e ajudamos tanto na questão pedagógica quanto orientações para a formação do caráter”, explicou. Atualmente, a Escolinha conta com cerca de 40 alunos aprendendo a andar de skate, tendo passado mais de 500 crianças ao todo pela mesma nesses seis anos de existência, e os instrutores voluntários estão entre os melhores atletas da categoria no estado, sendo que essa experiência é muito importante para aqueles que sonham em se tornarem atletas do skate, que agora é um esporte olímpico.

Como não recebe nenhum recurso governamental, a Escolinha de Skate do Bob está à procura de um padrinho que ajude a custear o projeto. “Queremos um patrocínio até para podermos ampliar o projeto. Rondonópolis é a cidade que mais tem pistas de skate no estado, tem cinco e estão sendo construídas mais três. Nosso sonho é ter recurso para montar turmas em todas as pistas e poder dar uma ajuda de custo para os instrutores”, externou Igor Vinícios de Souza.